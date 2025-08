Gas: Umweltaktivisten blockieren Bohrplatz

Reichling. Wenige Tage vor dem Beginn der umstrittenen Erdgasbohrung in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) unweit des Ammersees sind Umweltschützer in das umzäunte Gelände eingedrungen, berichtete dpa am Freitag. Auf einer fünf Meter hohen Bambuskonstruktion auf dem Bohrplatz hissten die 13 Greenpeace-Aktivisten ein großes Transparent mit der Forderung »Kein neues Gas!«. Nachdem der Bohrplatz in den vergangenen Monaten gerodet und planiert worden war, hatte das Unternehmen in dieser Woche bei der Regierung von Oberbayern den Beginn der Aufbauarbeiten der Bohranlage für den 29. Juli 2025 angezeigt. (dpa/jW)