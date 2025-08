Weg frei für »Patriot«-Lieferung an Ukraine

Berlin. Die von der Bundesregierung geplante Lieferung zweier weiterer »Patriot«-Luftabwehrsysteme an die Ukraine kann anlaufen. Voraussetzung sei gewesen, dass der US-Hersteller im Gegenzug schnellstmöglich neue Systeme liefere, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag. Diese Zusage sei nun da. Konkret sollen aus Deutschland in den kommenden Tagen in einem ersten Schritt weitere Startgeräte an die Ukraine geliefert werden, wie das Ministerium mitteilte. In einem zweiten Schritt würden innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate weitere »Systemanteile« übergeben. Mit dem US-Verteidigungsministerium sei vereinbart, dass Deutschland im Gegenzug beschleunigt neu produzierte Systeme der neuesten Generation erhalte. Die Finanzierung erfolgt durch Deutschland. (dpa/jW)