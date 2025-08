Studie: Waldbrände werden immer schlimmer

Berlin. Die durch die Klimakrise beförderten Waldbrände werden weltweit immer schlimmer und heizen dabei durch hohen CO2-Ausstoß die Klimakrise selbst weiter an. »Die Feuer werden zunehmend unkontrollierbar«, sagte Johannes Zahnen, Referent für Forstpolitik beim WWF Deutschland, zu einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im Jahr 2023 seien weltweit rund 26 Millionen Hektar Wald abgebrannt – eine Fläche, die etwa der Größe Neuseelands entspreche, heißt es in der Studie. Dabei seien rund 8,8 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt worden – mehr als das Fünfzehnfache der jährlichen Emissionen Deutschlands. (AFP/jW)