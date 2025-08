Neue US-Zölle sollen ab dem 7. August gelten

Washington. Die neuen US-Zölle treten erst am 7. August in Kraft, nicht am Freitag, wie zuvor erwartet. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte gegenüber dpa am Donnerstag abend (Ortszeit), dass dies auch für den 15prozentigen Zollsatz auf Einfuhren aus der EU gelte. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump ein Dekret zu den neuen Zollbestimmungen unterzeichnet. Die Schweiz reagierte am Freitag schockiert. Sie erscheint auf der Liste mit einer Zollhöhe von 39 Prozent.

Mit Mexiko haben sich die USA indes auf eine Verlängerung ihrer bisherigen Zollregelung geeinigt. Damit sind zumindest zusätzliche US-Strafzölle vorerst vom Tisch. Trump habe mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum telefoniert, wie er am Donnerstag abend auf seiner Onlineplattform »Truth Social« mitteilte. Auch Sheinbaum bestätigte die Übereinkunft auf der Plattform X. (dpa/jW)