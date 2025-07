Autozulieferer ZF verschärft Kürzungskurs

München. Der kriselnde Autozulieferer ZF Friedrichshafen verschärft seinen Kürzungskurs und schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Ein beschleunigtes »Restrukturierungsprogramm« kündigte Vorstandschef Holger Klein am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen an. Das betreffe vor allem die Sparte für Antriebstechnologien. Bis Ende September will ZF mit Betriebsrat und IG Metall festlegen, wie diese Sparte wieder profitabel werden kann. Dennoch ließen sich an einzelnen Standorten betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen, sagte Klein.(Reuters/jW)