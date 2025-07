Studie: Geburtenrate in BRD gesunken

Wiesbaden. Die Geburtenrate in der BRD ist von 2021 bis 2024 von durchschnittlich 1,58 auf 1,35 Kinder pro Frau gesunken. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Andererseits hätten sich 2023 und Anfang 2024 Frauen durchschnittlich 1,76 und Männer 1,74 Kinder gewünscht. Als einen Hauptgrund für diesen Widerspruch vermuten die Studienautoren Unsicherheiten, verursacht durch Krisen wie Covid, Ukraine-Krieg und Klimawandel sowie ungewisse wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen. (dpa/jW)