Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt

Nürnberg. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Juli weiter gesunken. Der gemeldete Personalbedarf befinde sich im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche weiter im Abwärtstrend, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Der Stellenindex der Behörde sank im Vergleich zum Juni um einen Punkt, im Vergleich zum Juli 2024 um zehn auf 98 Punkte. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sei im Vergleich zum Juli 2024 in fast allen Branchen gesunken – zum Teil in zweistelliger Prozentualer Höhe. Einzige Ausnahme sei der öffentliche Bereich. (AFP/jW)