Rezession 2023 und 2024 stärker als angenommen

Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat seine Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts seit 2021 revidiert. Demnach schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung in den beiden vergangenen Jahren stärker als bislang angenommen. 2023 ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach um 0,9 Prozent im Vorjahresvergleich zurück und nicht um 0,3 Prozent. 2024 betrug der Rückgang demnach 0,5 Prozent statt 0,2 Prozent. Das Statistikamt veröffentlichte die Daten am Mittwoch bei Bekanntgabe des BIP für das zweite Quartal 2025. (AFP/jW)