Absturz in Grimma: Suche nach Vermisstem

Grimma. Nach dem Absturz eines Hubschraubers der Bundeswehr suchen die Einsatzkräfte nach dem vermissten dritten Besetzungsmitglied. Es seien Polizeitaucher in der Mulde im Einsatz, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Mittwoch. Der Hubschrauber war am Dienstag nach offiziellen Angaben bei einem Übungsflug verunglückt. Zwei Besatzungsmitglieder wurden am Abend tot geborgen. Die Unglücksursache werde untersucht, wie der Sprecher sagte. Der Hubschrauber sei im Tiefflug unterwegs gewesen. Nach dem Absturz hatte die Bundeswehr das Gebiet zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt und weiträumig abgesperrt. (dpa/jW)