Kreise: Hamas legt Anwort auf Israels Vorschlag zur Waffenruhe vor

Abdel Kareem Hana/AP/dpa Hamas-Kämpfer in Chan Junis, Gazastreifen

Gaza. Bei den indirekten Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas nach Angaben aus Verhandlungskreisen auf einen Vorschlag Israels geantwortet. Darin enthalten seien Änderungsvorschläge der radikalislamischen Organisation in Bezug auf die Einfuhr von Hilfsgütern in das Palästinensergebiet, wie es am Mittwoch aus palästinensischen Verhandlungskreisen hieß. Zudem habe die Hamas Vorschläge für Gebiete gemacht, aus denen sich die israelische Armee zurückziehen solle, sowie Garantien für eine dauerhafte Waffenruhe gefordert.

In der vor zwei Wochen begonnenen aktuellen Verhandlungsrunde versuchen Delegationen beider Seiten mit Unterstützung internationaler Vermittler eine Vereinbarung für eine zunächst 60tägige Waffenruhe zu erreichen. Dabei wird zudem über die Freilassung von zehn israelischen Geiseln im Gegenzug für eine unbekannte Zahl palästinensischer Gefangener gesprochen.

Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, die Verhandlungen zu blockieren. Israel fordert unter anderem die Entmachtung der Hamas und die Zerstörung ihrer militärischen Fähigkeiten. Die Hamas verlangt den vollständigen Abzug der israelischen Truppen, freien Zugang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen und ein endgültiges Kriegsende. (AFP/jW)