Nachschlag: Wer dann?

Sarah Meyssonnier/REUTERS Jonas, wo bleibst du denn? Radausflug nach Pontarlier (26.7.2025)

Die vorletzte Tour-Etappe ist vorbei. Wir schalten live in den Chat der Radsportaficionados der Redaktion. fb: Was hätte Vingegaard an Sympathiepunkten bekommen können, wenn er auf der letzten Etappe noch mal richtig attackiert hätte. Er war ja nicht in Gefahr, Platz zwei zu verlieren. Mich hat sein Fahrverhalten enttäuscht. – pm: Lieber glorreich auf die Drei rutschen als so die Zwei holen. Das war ziemlich bieder. Zumal nicht sicher war, dass er gegen den ziemlich erkälteten Pogačar keine Chance hat. Wenn er es nicht spannend macht, wer dann? Es gibt keine wirklich starke Nummer drei. Bald hoffentlich wieder Evenepoel, vielleicht Lipowitz, das war’s. – fb: Da sehe ich zur Zeit auch noch Onley, Gall oder Carapaz. Ayuso wird wohl UAE verlassen, der käme auch in Frage. Almeida und die Yates-Brüder sind Helfer, die haben das Potential für die Drei. Und Jorgenson, wenn er nicht abkackt. – pm: Die Zukunft, sie glänzt. Im Schatten des Großen. (fb/pm)