Russland: Flottenparade abgesagt

Moskau. Die russische Regierung hat die Absage der alljährlichen Flottenparade in St. Petersburg mit Sicherheitsproblemen begründet. »Das hängt mit der allgemeinen Lage zusammen, aus Sicherheitserwägungen, das geht über alles«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Im Gebiet um St. Petersburg wurden offiziellen Angaben zufolge am Sonntag morgen mehr als zehn Drohnen abgeschossen. Laut Gouverneur Alexander Drosdenko wurde im Landkreis Lomonossow eine Frau durch herabfallende Drohnentrümmer leicht verletzt. Der Petersburger Flughafen Pulkowo war am Morgen stundenlang für Starts und Landungen gesperrt. Das russische Militär hat den Abschuss von landesweit 99 Drohnen gemeldet. (dpa/jW)