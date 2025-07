Libanon: Drei Tote durch israelische Luftangriffe

Beirut. Im Süden des Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonnabend drei Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Demnach traf in der Region Tyros ein Drohnenangriff ein Fahrzeug und tötete einen Menschen, bei einem Angriff in Debaal in derselben Region wurden zwei Menschen getötet. Das israelische Militär erklärte, einer der Angriffe hätte einem Hisbollah-Kommandeur gegolten. Im vergangenen November war eine Feuerpause zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft getreten. Dennoch fliegt die israelische Armee seither weiterhin Luftangriffe gegen Ziele im Libanon. Zudem hält sie fünf Stellungen im Südlibanon. (AFP/jW)