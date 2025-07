Taiwan: Abwahl von Politikern der Opposition scheitert

Taipeh. In Taiwan ist der Versuch gescheitert, ein Fünftel der Abgeordneten des Parlaments per Abstimmung zu entfernen. Alle 24 betroffenen Parlamentarier der größten Oppositionspartei Guomindang (KMT) überstanden das Votum am Sonnabend. Ihnen wird zu große Nähe zu China und die Blockade von Verteidigungsausgaben vorgeworfen. Die KMT wies die Vorwürfe zurück. Für die Regierungspartei DPP von Präsident Lai Ching-te ist das Ergebnis ein Rückschlag. Sie hatte bei der Wahl im vergangenen Jahr ihre Mehrheit im Parlament verloren und wirft China eine »beispiellose« Einmischung in die Abwahl vor. (Reuters/jW)