DR Kongo: 35 Tote durch islamistischen Angriff

Komanda. Bei einem islamistischen Angriff auf eine katholische Kirche im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind Augenzeugen zufolge mindestens 35 Menschen getötet worden. Das sagten Einwohner der in der Provinz Ituri gelegenen Stadt Komanda am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Sprecher der kongolesischen Streitkräfte und eine örtliche Menschenrechtsorganisation schrieben den Angriff der islamistischen Miliz Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) zu. Die ursprünglich aus Uganda stammende ADF ist mit dem »Islamischen Staat« (IS) verbündet. (AFP/jW)