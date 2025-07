Ukraine: Russische Armee will Pokrowsk einkesseln

Kiew. Russische Truppen versuchen, die ostukrainische Stadt Pokrowsk einzukesseln. Vor allem aus östlicher Richtung werde versucht, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen und Pokrowsk einzukreisen, berichtete Wiktor Tregubow, Sprecher der dortigen Truppen, am Sonntag im ukrainischen Staatsfernsehen. Die Gefechte in diesem Bereich nahe der Stadt Konstantiniwka dauerten demnach an. Außerdem finden Kämpfe um die Bergwerke und vor allem deren Abraumhalden in der Umgebung von Pokrowsk statt. Diese gewähren Rundumsicht für Artilleriebeobachter und Drohnenpiloten und sind dementsprechend militärisch begehrt. Pokrowsk ist seit Monaten Dauerbrennpunkt an den Fronten im Osten der Ukraine. Die Stadt liegt im Westen der ostukrainischen Region Donezk an einem strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Sie ist inzwischen fast völlig zerstört. (dpa/jW)