USA heben Sanktionen gegen Myanmar auf

Washington. Nach einem Briefwechsel zwischen dem Chef der Militärregierung in Myanmar, Min Aung Hlaing, und US-Präsident Donald Trump hat Washington Sanktionen gegen mehrere Unternehmen aufgehoben. Dies teilte das Finanzministerium in Washington am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die unter der Vorgängerregierung von US-Präsident Joe Biden verhängten Strafmaßnahmen waren mit den Verbindungen der Firmen zu der Militärregierung begründet worden. Eine Begründung für die Aufhebung lieferte das US-Finanzministerium nicht. Vor zwei Wochen hatte Aung Hlaing auf einen Brief Trumps über die Verhängung von Strafzöllen gegen Myanmar mit Bewunderung für die US-Regierung reagiert. Mit Trumps Brief hatte Washington erstmals öffentlich die Militärjunta als Regierung Myanmars anerkannt. (AFP/jW)