Ifo: Deutsche Industrie spürt Folgen der US-Zölle

München. Die US-Zollerhöhungen haben nach einer Unternehmensumfrage des kapitalnahen Ifo-Instituts bereits jetzt negative Folgen sowohl für die deutsche als auch die US-amerikanische Wirtschaft, berichtete dpa am Donnerstag. Fast 30 Prozent der Unternehmen, die ursprünglich in den Vereinigten Staaten investieren wollten, haben demnach ihre Pläne verschoben und 15 Prozent diese komplett gestrichen. Das teilte das Institut mit. Auch die heimischen Investitionen leiden demnach: 21 Prozent der Firmen mit Investitionsplänen in Deutschland haben diese Projekte verschoben, acht Prozent haben sie gestrichen. (dpa/jW)