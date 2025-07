800 Millionen Euro für Sanitätsakademie

München. Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren einen hohen dreistelligen Millionenbetrag für die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München ausgeben. »Wir planen, hier 500 Millionen in den nächsten Jahren zu investieren. Langfristig werden das 800 Millionen sein«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag bei einem Truppenbesuch. Die Sanitätsakademie sei »unverzichtbar, wenn es um Landes- und Bündnisverteidigung geht«. Investitionen in den Sanitätsdienst seien genausowichtig wie der Kauf von »Kampfpanzern, von Fregatten, U-Booten, von F-35 und anderem«. Mit »Hochdruck« aufgebaut wird in München laut Pistorius unter anderem ein neues Zentrum für medizinische ABC-Technik und ABC-Schutz. (dpa/jW)