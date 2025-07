Bosch: Vernichtung von bis zu 1.100 Stellen in Südwest

Reutlingen. Der Autozulieferer Bosch will an seinem Standort in Reutlingen Jobs vernichten. Die Steuergerätefertigung dort sei nicht mehr wettbewerbsfähig, teilte der Konzern am Dienstag mit. Künftig sollen statt dessen vor allem Halbleiter gefertigt werden. Auf Basis dieser Planungen rechne man bis Ende 2029 mit einem »Anpassungsbedarf« von bis zu 1.100 Stellen. Betroffen sind sowohl die Fertigung als auch die Produktion von Steuergeräten sowie die Verwaltung. Die Beschäftigtenvertreter und die Belegschaft seien über die Situation informiert worden. Es gebe noch keine Entscheidung über mögliche Maßnahmen. Man wolle gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Lösung finden und die Umsetzung der Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich gestalten, teilte Bereichsvorstand Dirk Kress mit. Insgesamt beschäftigt Bosch rund 10.000 Menschen in Reutlingen. (dpa/jW)