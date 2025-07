Die Direktion des Königspalasts von Caserta hat ein Konzert des russischen Dirigenten Waleri Gergijew abgesagt. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, bestand die Sorge vor Protestaktionen ukrainischer Organisationen. Wegen Gergijews vermeintlicher »Kreml-Nähe« war der geplante Auftritt scharf kritisiert worden. Der 72jährige hätte am 27. Juli im Rahmen des Musikfestivals »Un’Estate da Re« im barocken Innenhof des Schlosses nahe Neapel dirigieren sollen. Das Festival wird von der Region Kampanien organisiert.

Die Ankündigung des Konzerts hatte einen Shitstorm ausgelöst. Das italienische Kulturministerium distanzierte sich: Ein Auftritt des »putinnahen« Dirigenten könne das Festival »zu einem Sprachrohr russischer Propaganda« machen, hieß es. Auch Julija Nawalnaja, Witwe des in Haft gestorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, forderte in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung La Repubblica die Absage des Konzerts. Gergijew, der zusätzlich zum Mariinski-Theater in St. Petersburg seit 2023 auch das Bolschoi-Theater in Moskau leitet, gilt seit Jahren als prominenter Unterstützer Putins. Nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine 2022 beendeten zahlreiche internationale Kulturinstitutionen – darunter die Münchner Philharmoniker und die Mailänder Scala – die Zusammenarbeit mit ihm, weil er sich nicht vom Krieg distanzierte. (dpa/jW)