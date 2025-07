Klimakrise: Australien nimmt Tuvaluer auf

Nuku’alofa. Fast die Hälfte der Bevölkerung des zur britischen Krone gehörenden Südseearchipels Tuvalu hat innerhalb weniger Wochen ein Visum für eine Einwanderung nach Australien beantragt. Dies berichtete am Montag News.com.au. Die Regierung in Canberra hatte 2023 angekündigt, den vom Klimawandel extrem betroffenen Bewohnern ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu gewähren – denn innerhalb von 100 Jahren könnte Tuvalu komplett im Meer versunken sein. Einer Volkszählung von 2022 zufolge leben rund 10.600 Menschen in dem Inselstaat. Von diesen haben sich dem Bericht zufolge 5.157 für ein Visum beworben. Die Formulare waren Mitte Juni online gegangen. Im Rahmen der Vereinbarung können 280 Einwohner von Tuvalu pro Jahr mit einem Sondervisum nach Australien einwandern. Die Plätze sollen ab dem 25. Juli durch ein Zufallsverfahren vergeben werden. (dpa/jW)