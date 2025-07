MAD: Russland spioniert »aggressiver«

Berlin. Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg, behauptet, dass Russland seine Spionage- und Störversuche in der BRD verstärkt hat. Am Montag schilderte sie gegenüber dpa, dass ein »starker Anstieg« auch »hybrider Maßnahmen« verzeichnet worden sei. Mit neuen Mitteln gehe Russland vor, »wie wir es im Kalten Krieg kannten«. So bestehe »die Gefahr, dass Personen mit russischen Wurzeln, Spätaussiedler oder Menschen mit Beziehungen nach Russland« rekrutiert würden, warnte sie. Verdoppelt hat sich laut dpa allerdings nur die Zahl der Verdachtsfälle. (dpa/jW)