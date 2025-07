Cum-Ex: Anklage gegen zwei Banker erhoben

Stuttgart. Wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Millionenhöhe hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen zwei frühere Beschäftigte der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhoben. Die beiden Männer waren im Bereich Wertpapierhandel tätig und sollen im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrem damaligen Vorgesetzten, der inzwischen gestorben ist, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte betrieben haben. Das teilte die Behörde am Montag mit. Der LBBW sollen so Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 145 Millionen Euro zu Unrecht erstattet worden sein. Die Anklage wurde bereits am 9. Juli erhoben. Das Landgericht Stuttgart muss nun entscheiden, ob es ein Verfahren eröffnet. (AFP/jW)