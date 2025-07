Verdacht auf Körperverletzung im Amt: Durchsuchungen bei Polizisten in Berlin

Monika Skolimowska/dpa Die Kollegen sorgen für Beschäftigung: Sitz des Berliner Landeskriminalamtes in Schöneberg

Berlin. In Berlin haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Durchsuchungen bei zwei Polizisten wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung im Amt vorgenommen. Die beiden Polizisten stehen im Verdacht, im September vergangenen Jahres einen 28jährigen in einer Arrestzelle verletzt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Es habe »mehrere körperverletzende Handlungen« gegeben. Den Angaben zufolge wurden sowohl die Wohnungen der 24 und 40 Jahre alten Beamten als auch deren Arbeitsplätze im Stadtteil Tempelhof durchsucht. Dabei seien Mobiltelefone und andere Datenträger gesichert worden, die nun »hinsichtlich etwaiger Absprachen und möglicher Tatmotivationen« ausgewertet werden sollen. (AFP/jW)