Kirche brennt

In der größten Holzkirche Deutschlands in Clausthal-Zellerfeld in Niedersachsen hat es in der Nacht gebrannt. Laut einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld löste die Brandmeldeanlage der Kirche gegen 0.39 Uhr aus. Als die Löschkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es hinter der Fassade auf der Ostseite der Kirche vom Boden bis unter den Dachüberstand brannte. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gehen die Beamten aktuell von Brandstiftung aus. (dpa/jW)