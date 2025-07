»Gaza brennt – die Welt schweigt! Radikaler Humanismus in Zeiten des Krieges«. Vorträge und Diskussion mit Riad Othman (Medico International) und Yehudit Yinhar (Israelis for Peace). Dienstag, 22.7., 19 Uhr. Ort: Kartenraum im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, Rostock. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung MV

»Extrem. rechte. Umtriebe.« Informationsveranstaltung zu rechtsextremen Strukturen und Entwicklungen in Bayern und Eichstätt. Mittwoch, 23.7., 10 Uhr. Ort: Holbeinsaal im Alten Stadttheater, Residenzpl. 17, Eichstätt. Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein

»Von der militär- zur sozialpolitischen Zeitenwende. Wer zahlt für die Aufrüstung?« Vortrag von jW-Autor Christoph Butterwegge. Mittwoch, 23.7., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Volkshochschule, Katzgasse 7, Konstanz

»Der Anschlag am Münchener Olympia-Einkaufszentrum«. Vortrag. Am 22. Juli 2016 verloren neun junge Menschen bei einem rechtsterroristischen Anschlag in München ihr Leben. Donnerstag, 24.7., 18.30 Uhr. Ort: Treffpunkt, Fichtelplatz 9, Jena. Veranstalter: NSU-Komplex auflösen Jena u. a.