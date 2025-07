Nagel: Kryptowährungen stärker regulieren

Durban. Bundesbank-Chef Joachim Nagel warnt vor möglichen Risiken durch Kryptowährungen wie Stablecoins. Mit solchen Finanzprodukten seien beispielsweise für den Fall hoher Marktvolatilität Gefahren verbunden, sagte er am Freitag in Durban. Man müsse »Gas geben bei der Regulierung, noch stärker zugreifen und schauen, was wir tun können, um Schlimmeres zu verhindern«. Stablecoins sind Kryptowährungen, die auf Kursstabilität ausgerichtet sind. (Reuters/jW)