China: Dienste schmuggeln seltene Erden

Beijing. Ausländische Geheimdienste sollen laut chinesischen Angaben versucht haben, seltene Erden aus der Volksrepublik zu schmuggeln. Wie das chinesische Ministerium für Staatssicherheit am Freitag bekanntgab, arbeiteten diese Dienste in den vergangenen Jahren mit »Gesetzesbrechern« im Inland zusammen, um die für die Industrie wichtigen Rohstoffe per Versand zu stehlen. Nachgewiesen worden sei, dass Pakete falsch deklariert wurden, um eine Ausfuhrkontrolle zu umgehen. Auch seien die Metalle in anderen Produkten versteckt worden, wie etwa Plastikpuppen oder Wasserflaschen. (dpa/jW)