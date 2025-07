Uber plant 20.000 eigene Robotaxis

San Francisco. Der Fahrdienstvermittler Uber will zu einem Robotaxianbieter werden. Das Unternehmen würde damit den Fahrern auf der Plattform selbst Konkurrenz machen. In den kommenden sechs Jahren sollen in verschiedenen Ländern mindestens 20.000 selbstfahrende Wagen auf Basis von SUVs des Elektroautoherstellers Lucid eingeführt werden. Die Fahrzeuge werden Uber oder den Flottenpartnern gehören. In den USA sind selbstfahrende Autos der Google-Schwesterfirma Waymo schon jetzt auch über die Uber-App buchbar. Auch Robotaxis von Volkswagen sollen auf die Plattform kommen. (dpa/jW)