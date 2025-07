US-Präsident will Epstein-Protokolle freigeben

Washington. US-Präsident Donald Trump hat angesichts des zunehmenden Drucks durch seine Anhängerschaft in der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Freigabe von Gerichtsdokumenten zu dem Fall angekündigt. Trump schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf Truth Social, er habe Justizministerin Pam Bondi gebeten, alle »relevanten« Aussagen vor den Geschworenen zu veröffentlichen. Der von den »Demokraten betriebene Schwindel« rund um die Affäre müsse beendet werden. Bondi erklärte daraufhin auf X, sie werde am Freitag vor Gericht die Veröffentlichung der Protokolle beantragen. (AFP/jW)