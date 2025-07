Senegal: Französische Truppen abgezogen

Dakar. Frankreich hat seine Militärpräsenz im Senegal am Donnerstag beendet und seine letzten beiden Stützpunkte mit einer feierlichen Zeremonie an den westafrikanischen Küstenstaat übertragen. Mit dem Abzug der zuletzt im Senegal offiziell noch 350 stationierten Soldaten endet die französische Militärpräsenz auf dem Gebiet seiner früheren Kolonien in West- und Zentralafrika weitgehend. Aus einer Reihe von Ländern hatte Frankreich sich seit 2022 bereits zurückgezogen. Dazu gehören die drei Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger, aber auch der enge Verbündete Côte d’Ivoire. (dpa/jW)