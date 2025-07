Georgien: Festnahmen wegen Uranhandels

Tbilissi. In Georgien hat der Geheimdienst zwei Männer festgenommen, die offenbar waffenfähiges Uran verkaufen wollten. Wie die Behörden der Exsowjetrepublik am Donnerstag mitteilten, sollen Geheimdienstbeamte und Spezialkräfte in der Hafenstadt Batumi am Schwarzen Meer einen georgischen Staatsbürger und eine weitere Person festgenommen haben. Sie hätten demnach versucht, Uran zu verkaufen, das »zur Herstellung von Sprengsätzen oder zur Verübung von Terroranschlägen genutzt werden kann«. (AFP/jW)