Selenskij bietet USA Drohnengeschäft an

Washington. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwägt mit den USA ein Geschäft, bei dem Washington ukrainische Drohnen kauft und die Regierung in Kiew im Gegenzug US-Waffen erwirbt. Dies sagte Selenskij in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Zeitung New York Post. Ukrainische Drohnen seien in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu 1.300 Kilometern zu treffen. »Amerika braucht diese Technologie, Sie müssen sie in Ihrem Arsenal haben«, sagte Selenskij. Ihm zufolge haben Drohnen seinem Land ermöglicht, sich mehr als drei Jahre lang gegen Russlands Armee zu wehren. (Reuters/jW)