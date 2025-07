Berlin will von USA »Patriot«-Systeme für Kiew kaufen

Jens Büttner/dpa Bestellt und von Berlin bezahlt: Wolodimir Selenskij vor einem Flugabwehrraketensystem vom Typ »Patriot« auf einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern (11.6.2024)

Rom/Kiew. Die Bundesregierung will von den USA Luftverteidigungssysteme vom Typ »Patriot« kaufen, um sie der Ukraine im Krieg gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Dies kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag bei der internationalen »Wiederaufbau-Konferenz« in Rom an. Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme. Merz verwies auf ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Darin habe er »ihn auch gebeten, diese Systeme zu liefern«. Jetzt wird zwischen Berlin und Washington verhandelt. Wie viele Systeme Berlin kaufen will, sagte er bei einem Pressetermin nicht. Deutschland hat die Ukraine bereits mit Luftverteidigungssystemen unterschiedlicher Bauart unterstützt. (dpa/jW)