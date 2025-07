»Cybersicherheitsgesetz« soll 2026 kommen

Berlin. Nach etlichen Verzögerungen will die Bundesregierung die von der EU beschlossenen Regeln für den Schutz bestimmter Anlagen und Unternehmen vor Cyberangriffen bis Anfang 2026 gesetzlich verankern. »Das Bundesinnenministerium treibt dieses Thema im Moment mit Hochdruck voran«, sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner, am Wochenende gegenüber dpa. Sie hoffe, dass das Gesetz Anfang 2026 in Kraft treten kann. Die Pflicht zur Umsetzung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen soll künftig rund 29.000 Unternehmen betreffen und damit deutlich mehr als bisher. (dpa/jW)