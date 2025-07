Jeder vierte nach 45 Jahren unter 1.300 Euro Rente

Berlin. Mehr als jeder Vierte mit mindestens 45 Jahren in der Rentenversicherung erhält in Deutschland unter 1.300 Euro Rente im Monat. Im Schnitt bekommen die mehr als 5,5 Millionen Rentner mit 45 Beitragsjahren 1.668 Euro Rente ausgezahlt. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Frage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor, aus der dpa am Sonntag zitierte. Dabei gibt es ein Ost-West-Gefälle. Im Westen liegt die Durchschnittsrente nach 45 Jahren bei 1.729, im Osten bei 1.527 Euro. Am höchsten ist sie mit 1.787 Euro in Hamburg, am geringsten in Thüringen mit 1.491 Euro. (dpa/jW)