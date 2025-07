Landtagspräsident kritisiert Razzia im Landtag

Magdeburg. Nach der Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt hat Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) deutliche Kritik an der Staatsanwaltschaft geübt. In einem am Freitag abend bekanntgewordenen Brief an die Generalstaatsanwältin wirft er den Ermittlern vor, bei dem Einsatz Anfang Juli die »Würde des Parlaments« verletzt zu haben. Schellenberger bemängelt insbesondere die kurzfristige Information, die massive Polizeipräsenz sowie das aus seiner Sicht unangemessene Vorgehen der Ermittler im Landtagsgebäude. Hintergrund der Durchsuchungen ist der Verdacht, dass die Fraktionen von CDU, SPD und AfD unzulässige Funktionszulagen an Abgeordnete gezahlt haben. (dpa/jW)