Frucht des Revisionismus

IMAGO/Future Image Ehemaliges Lagertor des Konzentrationslagers Buchenwald (6.4.2025)

Nach wiederholten faschistischen Provokationen hat die Gedenkstätte Buchenwald einen neuen Leitfaden »Problematische Marken, Codes, Symbole und Zeichen rechtsradikaler und antisemitischer Gruppierungen« veröffentlicht. Dieser soll Mitarbeitern der Bildungsabteilung und Security nach Angaben der Gedenkstättenleitung dazu dienen, rechtsextrem und antisemitisch konnotierte Codes bei Besuchern zu erkennen. Allerdings zielt die zu Wochenbeginn an die Öffentlichkeit gelangte »interne« Handreichung weit über einschlägige Nazisymbolik hinaus.

Denn auch vermeintlich »antisemitische und antizionistische Organisationen jenseits des rechtsradikalen Spektrums« wollen die Autoren der Broschüre ausgemacht haben – vor allem kommunistische Gruppierungen. So hätten Kommunisten zum Jahrestag der Befreiung des KZ oder beim Gedenken an den dort ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann versucht, »den historischen Ort für ihre Zwecke, darunter ihre antizionistischen Positionen, zu nutzen«. Doch nach Schoah und israelischer Staatsgründung müsse der Antizionismus »als eine Form des Antisemitismus betrachtet werden«. In dieser verqueren Perspektive wird die Forderung »Ceasefire now« zur »israelfeindlichen Parole«, die ebenso wie der Genozidvorwurf und das Symbol der Wassermelone zum »eingespielten Kanon« bei »antijüdischen Mobilisierungen« gehöre. Auch das Tragen einer Kufija könne das Sicherheitsgefühl von Juden in der Gedenkstätte negativ beeinflussen. Tatsächlich wurden bereits Kommunisten wegen eines Palästinensertuches von dem Ort verwiesen, an dem einst Tausende Kommunisten inhaftiert und ermordet wurden.

Verwundern kann das nicht. Schließlich fand nach 1990 eine systematische Revision des einst in der Gedenkstätte vermittelten antifaschistischen Geschichtsbildes statt. Dabei wurde etwa der organisierte Widerstand insbesondere der kommunistischen Häftlinge und ihre Selbstbefreiung zunehmend zugunsten einer ohnmächtigen Opferdarstellung ausgeblendet.

»Heute ist die Gedenkstätte – neben ihren Aufgaben als Friedhof und Ort des Gedenkens – ein Lernort, der all denjenigen offensteht, die sich dem historischen Ort in der Absicht nähern, dass sich seine Geschichte nicht wiederholen darf« – so steht es auf der Website. Wer aber den Schwur von Buchenwald – »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel« – ernst nimmt und universell versteht, riskiert dort heute ein Hausverbot.

In der DDR war die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald das sichtbare Symbol antifaschistischer Staatsräson. Doch nach deren Ende führte auch auf dem Ettersberg der Weg der Erinnerungspolitik über verschiedene Zwischenstufen zur heute geltenden imperialistischen Staatsräson bedingungsloser Unterstützung Israels. Der zionistische Staat erledigt laut Kanzler Merz schließlich die »Drecksarbeit für uns alle«.