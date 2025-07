Gaza: Fünf israelische Soldaten getötet

Tel Aviv. Im Gazastreifen sind fünf israelische Soldaten getötet worden. Das gab das Militär am Dienstag morgen auf Telegram bekannt. Nach ersten Ermittlungen wurden die Infanteristen am späten Montag abend während eines Bodeneinsatzes in Beit Hanun im Norden des Küstenstreifens von einer am Straßenrand plazierten Bombe getötet. 14 weitere Armeeangehörige seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Bergungsteam sei von palästinensischen Kämpfern unter Feuer genommen worden. (dpa/jW)