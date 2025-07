Ukraine: Trump rückt von Waffenlieferstopp ab

Washington. US-Präsident Donald Trump will die Ukraine trotz eines jüngst bekanntgewordenen teilweisen US-Lieferstopps weiter mit Waffen versorgen. Das sagte er gegenüber Journalisten am Montag (Ortszeit). Dienstag vergangener Woche war bekanntgeworden, dass die USA die Lieferung einiger bereits zugesagter Waffen – darunter Flugabwehrraketen – an die Ukraine gestoppt hatten. Aus Moskau hieß es, dass durch weitere Waffenlieferungen der Krieg nur verlängert würde. Das Vorgehen stehe nicht im Einklang mit den Versuchen, »eine friedliche Lösung voranzubringen«, sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag. Auf Drängen Trumps hin entließ laut Financial Times derweil Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij die ukrainische Botschafterin in den USA, Oxana Markarowa. (dpa/AFP/jW)