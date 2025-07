Polen beginnt mit Grenzkontrollen

Warschau. An der Grenze zwischen Deutschland und Polen soll es ab Montag auch stationäre Grenzkontrollen auf polnischer Seite geben. Die polnische Regierung hatte vorab angeboten, darauf zu verzichten, wenn auch Deutschland seine Grenzkon­trollen einstellt. Die stationären Kontrollen an der Grenze zu Polen waren im Oktober 2023 von der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eingeführt und später auf alle deutschen Landgrenzen ausgeweitet worden. Nachfolger Alexander Dobrindt (CSU) hatte direkt nach seinem Amtsantritt Anfang Mai weitere Verschärfungen, wie die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze, angeordnet. (AFP/jW)