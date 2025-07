Polens künftiger Präsident lobt Bürgerwehren

Warschau. Polens künftiger Präsident Karol Nawrocki hat am Donnerstag ultrarechte Bürgerwehren gelobt, die am Sonntag Grenzpatrouillen durchgeführt hatten. Das Land will ab kommendem Montag als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Asylsuchenden eigene Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze einführen. (dpa/jW)