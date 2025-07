US-Gericht blockiert Trumps Asylpläne

Washington. Ein US-Bundesrichter hat am Mittwoch (Ortszeit) Pläne der US-Regierung blockiert, den Asylanspruch für Migranten, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, zu verbieten. Der Präsident habe seine Macht überzogen, als er am Tag seiner Amtseinführung – dem 20. Januar – per Proklamation allen Asylsuchenden an der südlichen Grenze der USA das Asylrecht aberkannte und sich über bestehende Gesetze hinwegsetzte, so das Gericht. Die US-Regierung kündigte an, in Berufung zu gehen. (Reuters/jW)