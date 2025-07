Zwei Tote durch russischen Angriff auf Odessa

Odessa. Durch einen russischen Luftangriff auf den Hafen der südukrainischen Stadt Odessa sind am Donnerstag nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Das erklärte der ukrainische Vizeregierungschef Olexij Kuleba auf Instagram. Am Vortag war der Vizechef der russischen Flotte, Generalmajor Michail Gudkow, im Grenzgebiet Kursk durch einen ukrainischen Raketenangriff getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte russischen Nachrichtenagenturen zufolge seinen Tod. (AFP/jW)