Österreich schiebt nach Syrien ab

Wien. Als erstes EU-Land seit Jahren hat Österreich am Donnerstag einen Menschen nach Syrien abgeschoben. Das Land sei damit dem Innenministerium zufolge »federführend« in der EU. Nach der Machtübernahme der islamistischen HTS-Miliz im vergangenen Dezember hatte die Regierung in Wien sämtliche Asylverfahren und Verfahren zur Familienzusammenführung für Syrer gestoppt. (AFP/jW)