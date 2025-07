EU-Parlament: Rechte will von der Leyen absetzen

Brüssel. Ein am Montag bevorstehendes Misstrauensvotum gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ist von ihren Verbündeten im EU-Parlament mit harscher Kritik beantwortet worden. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, bezeichnete die Unterstützer des Antrags am Donnerstag als »Marionetten« des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Antrag für die Abstimmung stammt vom extrem rechten rumänischen Abgeordneten Gheorghe Piperea. Zur Begründung gab er am Mittwoch unter anderem Intransparenz bei der Impfstoffbeschaffung während der Coronakrise an. (AFP/jW)