Thailand: Übergangspremier ernannt

Bangkok. In Thailand ist nach der vorläufigen Amtsenthebung von Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra ein neuer Übergangsregierungschef ernannt worden. Das Kabinett erklärte am Donnerstag, dass der frühere Verteidigungsminister Phumtham Wechayachai nun interimsweise das Amt des Ministerpräsidenten übernehme. Paetongtarn war am Dienstag vorläufig ihres Amtes enthoben worden. Auslöser ist ein Telefonat zwischen ihr und Kambodschas früherem Regierungschef Hun Sen. In dem Gespräch ging es vor allem um den anhaltenden Grenzkonflikt zwischen beiden Ländern. (AFP/jW)