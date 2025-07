Nordkorea: In Ukraine getötete Soldaten geehrt

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, hat Leichen von im Ukraine-Krieg getöteten Soldaten seines Landes in Empfang genommen. Das staatliche Fernsehen zeigte am Dienstag Aufnahmen von Kim, der in Pjöngjang die nordkoreanische Flagge auf den Sarg eines Soldaten legte. Begleitet wurde er bei der Zeremonie von Russlands Kulturministerin Olga Ljubimowa. Anlass der Gedenkfeier, die den Angaben zufolge bereits am Sonntag stattfand, war der Jahrestag der Unterzeichnung eines Militärabkommens zwischen Nordkorea und Russland. Die Vereinbarung über eine »umfassende strategische Partnerschaft« der beiden Länder enthält auch eine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung. (AFP/jW)