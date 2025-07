Iran: Mehr als 900 Tote nach Israels Krieg

Teheran. Während des zwölftägigen israelischen Angriffskriegs sind im Iran nach neuesten gerichtsmedizinischen Erkenntnissen 935 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien 38 Kinder und 132 Frauen, sagte Justizsprecher Asghar Jahangir, wie Reuters am Montag abend meldete. Die Zahl der Todesopfer lag deutlich über derjenigen von 610, die das Gesundheitsministerium vor Inkrafttreten der Waffenruhe am Dienstag vergangener Woche bekanntgegeben hatte. Jahangir korrigierte auch die Zahl der bei einem israelischen Angriff auf das Evin-Gefängnis in Teheran getöteten Menschen von 71 auf 79. (Reuters/jW)